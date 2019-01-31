2019-01-31T10:52:04+03:00
Общество

УДИБ: введение выделенных полос не привело к заторам

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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УДИБ: введение выделенных полос не привело к заторам. На фото - утренняя пробка на Вейнбаума.УДИБ: введение выделенных полос не привело к заторам. На фото - утренняя пробка на Вейнбаума.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Введение выделенных полос в Красноярске, в целом, не сказалось на дорожной ситуации. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга УДИБ Игорь Воевалко.

Ситуацию на магистралях держат под контролем. Она проверяется каждый день.Так, 29 января, утром в час пик затор был серьезнее, чем обычно, составлял 7 баллов.

К тому же если раньше пробки продолжались с половины восьмого утра до девяти, то теперь до половины десятого. В общем, обстановка изменилась незначительно, заверил Игорь Вовалко:

- Зато пропали пробки с Копылова и Красной Армии, 2-й Брянской и Караульной. Тогда как на Красрабе, Партизана Железняка, Металлургов, Авиаторов и Высотной они все еще сохраняются.

Гораздо комфортнее добираться на работу стало пассажирам автобусов, добавили в управлении. Скорость маршруток на «выделенках» увеличилась до 14%. За одним исключением: на Красрабе автобусы едут медленнее, чем обычно. Причиной тому – пробки на Предмостной.

Напомним, все выделенные полосы заработали в Красноярске с 26 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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