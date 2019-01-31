Спортивные праздники в Красноярске перенесли из-за морозов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-31T10:33:34+03:00

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Из-за наступающих морозов в Красноярске перенесли спортивные праздники. Об этом предупредили в промо-отделе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

2 февраля на стадионе «Ветлужанка» планировали провести зимний праздник «День снега на лыжах». Однако, по прогнозам специалистов гидрометцентра, в выходные ожидается до минус 30. Поэтому было решено отложить праздник на неделю – до 9 февраля.

Кроме того, на этот же день переносится всероссийская акция по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», которую предполагали устроить в Татышев-парке 2 февраля.

И последнее: на 9 февраля в Красноярске наметили традиционный массовый праздник лыжного спорта - XXXVII открытую Всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России». Но, если морозы к этой дате не отступят, мероприятие (как и те, что названы выше) могут перебросить на 16 февраля.

Точные даты и время проведения акций обещают сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU