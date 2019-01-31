2019-01-31T11:52:19+03:00
Общество

В красноярской школе спасаются от простуды амулетами и фигурным катанием

Дети болеют гораздо реже
Ася ЖУКОВА
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В красноярской школе прогоняют простуду амулетами с чесноком и фигурным катание. Фото: пресс-служба администрации города.В красноярской школе прогоняют простуду амулетами с чесноком и фигурным катание. Фото: пресс-служба администрации города.
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В школе №45 Красноярска внедрили необычный способ борьбы с простудой и ОРВИ. На помощь школьникам пришли «съедобные амулеты» и фигурное катание, сообщили в пресс-службе главного управления образования.

Теперь самые любимые занятия детей - на свежем воздухе. Уроки фигурного катания устраивают на школьном катке. Эмоций хоть отбавляй! А после ученики отправляются в столовую - пить чай. В ассортименте – напитки из трав и ягод. С ежевикой и малиной, шиповником и смородиной, ромашкой, мелиссой, мятой...

Причем на шеях у детей - «съедобные амулеты» - капсулы с чесноком. На обед «амулет» обязательно съедается. А еще дети ходят босиком по самодельным дорожкам – получается, массаж. И в итоге болеют гораздо реже.

- Сейчас заболевших детей в школах и детских садах составляет 4,4%, - такие данные приводят в пресс-службе главного управления образования. – Карантин вводят, если в группе/классе или учреждении в целом болеют больше 20% детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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