В красноярской школе спасаются от простуды амулетами и фигурным катанием

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-31T11:52:19+03:00

В красноярской школе прогоняют простуду амулетами с чесноком и фигурным катание. Фото: пресс-служба администрации города.

Изменить размер текста: A A

В школе №45 Красноярска внедрили необычный способ борьбы с простудой и ОРВИ. На помощь школьникам пришли «съедобные амулеты» и фигурное катание, сообщили в пресс-службе главного управления образования.

Теперь самые любимые занятия детей - на свежем воздухе. Уроки фигурного катания устраивают на школьном катке. Эмоций хоть отбавляй! А после ученики отправляются в столовую - пить чай. В ассортименте – напитки из трав и ягод. С ежевикой и малиной, шиповником и смородиной, ромашкой, мелиссой, мятой...

Причем на шеях у детей - «съедобные амулеты» - капсулы с чесноком. На обед «амулет» обязательно съедается. А еще дети ходят босиком по самодельным дорожкам – получается, массаж. И в итоге болеют гораздо реже.

- Сейчас заболевших детей в школах и детских садах составляет 4,4%, - такие данные приводят в пресс-службе главного управления образования. – Карантин вводят, если в группе/классе или учреждении в целом болеют больше 20% детей.

ИСТОЧНИК KP.RU