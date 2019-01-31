Соцсети: девушка из Красноярска погибла в Бахрейне, пытаясь объехать кошку

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-31T08:20:45+03:00

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Девушка из Красноярска насмерть разбилась в Бахрейне, пытаясь объехать выскочившую на дорогу кошку. Об этом сообщили в инстаграме @krsk.now:

- 28 января погибла в ДТП погибла девушка из Красноярска, которая временно жила за рубежом. Для возвращения тела через границу нужно около 6 тысяч долларов. У ее матери таких денег нет, она инвалид первой группы, осталась совсем одна.

Далее паблик приводит телефон для тех, кто хочет помочь. Посмотреть его можно здесь (листаем до нужной вкладки).

Мать девушки просит помощи. Фото: инстаграм @krsk.now.

В инстаграме одного из изданий Бахрейна aak_news@ информацию подтверждают. Два дня назад было опубликовано фото искореженного авто, оно перевернулось на крышу. И сообщение:

- Иностранная девушка погибла, пытаясь не сбить кошку на дороге. Машина, на которой она ехала, разбилась утром на улице Аль Фатх. Ведется официальное расследование ДТП.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и друзьям погибшей девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU