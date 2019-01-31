На всех красноярских маршрутах будут действовать транспортные карты

СЕГОДНЯ 07:17 2019-01-31T07:17:07+03:00

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Хорошая новость: на всех маршрутах Красноярска будут принимать транспортные карты. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях «Город Красноярск»:

- В министерстве транспорта края достигнута договоренность с коммерческими перевозчиками о том, что транспортные карты продолжат действовать на всех городских маршрутах.

Напомним, за несколько дней до этого во многих маршрутках появились объявления: «Уважаемые пассажиры, с 1 февраля 2019 года в автобусах нашего маршрута транспортные карты к оплате приниматься не будут. Оплата проезда будет приниматься наличными. Приносим наши извинения». Для многих владельцев транспортных карт это известие стало настоящим шоком. Благо ситуацию удалось оперативно разрешить.

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Накануне в некоторых красноярских маршрутках появилось объявление: «Уважаемые пассажиры, с 1 февраля 2019 года в автобусах нашего маршрута транспортные карты к оплате приниматься не будут. Оплата проезда будет приниматься наличными. Приносим наши извинения». Многих пассажиров такое заявление привело в недоумение. Как оказалось, решение было принято 28 января на внеочередном собрании руководителей-перевозчиков – за 3 дня до указанной даты. (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU