2019-01-31T06:49:38+03:00
Происшествия

«Помнит только имя – Юля»: потерявшую память девушку опознали за полчаса благодаря соцсетям

Ее увидел и вспомнил одноклассник
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
«Помнит только имя – Юля»: потерявшую память девушку опознали благодаря соцсетям. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.«Помнит только имя – Юля»: потерявшую память девушку опознали благодаря соцсетям. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
Изменить размер текста:

Меньше часа назад на стене паблика «Поиск пропавших детей – Красноярск» опубликовали сообщение: «Внимание! Устанавливается личность и родственники девушки. Ничего о себе не помнит, кроме имени. Если вам известны ее данные, позвоните волонтерам!»

На фото – девушка с длинными темно-рыжими волосами и грустными глазами. Как рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель волонтеров Оксана Василишина, с просьбой о помощи в установлении ее личности к ним обратились полицейские:

- Оперативники передали нам ее снимок. Рассказали, что девушка помнит лишь свое имя – Юля.

Фотографию только выложили, и спустя 23 минуты появилась подпись: «Я ее знаю! Правда, не видел лет 10, не в курсе, что произошло».

Как выяснилось, девушку опознал ее одноклассник. Это действительно она. И сейчас данные волонтеры передали полиции. На все ушло не больше часа – благодаря соцсетям!

Надеемся, родные Юли найдутся также быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В красноярской школе прогоняют простуду амулетами с чесноком и фигурным катанием
Соцсети: красноярка погибла в Бахрейне из-за кошки
На всех красноярских маршрутах будут действовать транспортные карты
«Экология, детсады и аквапарк»: приоритеты на 2019 год озвучил мэр Красноярска
Запись в детские лагеря начнется в Красноярске со 2 февраля
Один из школы возвращался в первый раз. Мальчик шагнул под колеса троллейбуса
Красноярск попал в топ-5 самых шумных городов России
Врезавшееся в палец кольцо помогли снять спасатели
Цвет настроения – зеленый. На Калинина подсветили мачту ЛЭП
В Красноярске управляющие компании оштрафовали за нечищеные дворы
В Красноярске на Октябрьском мосту установят дорожные разделители с алмазной пленкой
В Красноярске под капитальный ремонт инженерных систем попадают 172 дома
В Минусинске председатель Горсовета вовсю нарушал закон
Красноярцам рассказали о размерах пособий с 1 февраля
Суд по хищению миллионов со строительства космодрома «Восточный» пройдет в Красноярске
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
В Красноярске за взятку в 400 тысяч арестован глава архивного агентства
В Железногорске пропали подростки: один с татуировкой «Протест» на лбу, другой – без уха
Жителям Красноярска объяснили: за подсветку домов платить дополнительно не придется
В Красноярске назвали улицы с самым большим количеством продаваемых квартир