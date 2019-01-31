«Помнит только имя – Юля»: потерявшую память девушку опознали за полчаса благодаря соцсетям

СЕГОДНЯ 06:47 2019-01-31T06:49:38+03:00

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Меньше часа назад на стене паблика «Поиск пропавших детей – Красноярск» опубликовали сообщение: «Внимание! Устанавливается личность и родственники девушки. Ничего о себе не помнит, кроме имени. Если вам известны ее данные, позвоните волонтерам!»

На фото – девушка с длинными темно-рыжими волосами и грустными глазами. Как рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель волонтеров Оксана Василишина, с просьбой о помощи в установлении ее личности к ним обратились полицейские:

- Оперативники передали нам ее снимок. Рассказали, что девушка помнит лишь свое имя – Юля.

Фотографию только выложили, и спустя 23 минуты появилась подпись: «Я ее знаю! Правда, не видел лет 10, не в курсе, что произошло».

Как выяснилось, девушку опознал ее одноклассник. Это действительно она. И сейчас данные волонтеры передали полиции. На все ушло не больше часа – благодаря соцсетям!

Надеемся, родные Юли найдутся также быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU