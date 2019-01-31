2019-01-31T06:26:07+03:00
Общество

«Экология, детсады и аквапарк»: приоритеты на 2019 год озвучил мэр Красноярска

Что еще войдет в программу?
Ася ЖУКОВА
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«Экология, детсады и аквапарк»: приоритеты на 2019 год озвучил мэр Красноярска.«Экология, детсады и аквапарк»: приоритеты на 2019 год озвучил мэр Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обозначены приоритеты развития Красноярска в 2019-м году. Их озвучил глава города Сергей Еремин на расширенной планерке, рассказали в пресс-службе мэрии.

Итак, стратегическими задачами являются:

- возведение школ и детских садов;

- оздоровление экологической ситуации (в рамках полномочий города);

- улучшение работы общественного транспорта;

- благоустройство общественных пространств;

- повышения качества содержания улично-дорожной сети;

- работа с визуальным стилем города;

- открытие единого центра управления застройкой, городской землей и имуществом.

Кроме того, Сергей Еремин выделил несколько инвестпроектов, которые в этом году выйдут на новый этап. В их числе: строительство аквапарка и 5-звездочного отеля, а также открытие оптового центра в Северном.

- В Красноярске должны появляться объекты, соответствующие уровню мирового города, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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