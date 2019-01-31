«Экология, детсады и аквапарк»: приоритеты на 2019 год озвучил мэр Красноярска
Обозначены приоритеты развития Красноярска в 2019-м году. Их озвучил глава города Сергей Еремин на расширенной планерке, рассказали в пресс-службе мэрии.
Итак, стратегическими задачами являются:
- возведение школ и детских садов;
- оздоровление экологической ситуации (в рамках полномочий города);
- улучшение работы общественного транспорта;
- благоустройство общественных пространств;
- повышения качества содержания улично-дорожной сети;
- работа с визуальным стилем города;
- открытие единого центра управления застройкой, городской землей и имуществом.
Кроме того, Сергей Еремин выделил несколько инвестпроектов, которые в этом году выйдут на новый этап. В их числе: строительство аквапарка и 5-звездочного отеля, а также открытие оптового центра в Северном.
- В Красноярске должны появляться объекты, соответствующие уровню мирового города, - отметил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU