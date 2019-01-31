Запись в детские лагеря начнется в Красноярске со 2 февраля

СЕГОДНЯ 06:09 2019-01-31T06:09:04+03:00

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Со 2 февраля во всех школах Красноярска начнется запись в загородные лагеря. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования, документы будут принимать до 15 апреля.

Получить путевку могут ребята от 7 до 18 лет. Но только один раз в год – поехать в лагерь сразу на несколько сезонов ребенок не сможет. Кстати, всего будет 3-4 смены. Открытие первой намечено на начало июня. Стоимость путевки - 18 771 рубль. Однако родители вносят только 30%, то есть 5631,3 рубля.

- Этим летом по линии системы образования отдохнут более 20 тысяч школьников, - рассказывает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. - 5 тысяч отправятся в загородные лагеря, почти 12,5 тысяч будут заниматься на пришкольных площадках, примерно 500 ребят поедут в профильные лагеря экологической направленности. Еще для 2 тысяч устроят мероприятия в центрах дополнительного образования.

Кстати, с 1 апреля можно определить ребенка в пришкольный лагерь. Причем бесплатно. Они будут работать весь июнь. Для ребят организуют двухразовое питание. Родителям нужно будет оплатить только часть стоимости горячих завтраков и обедов.

Все подробности можно уточнить по телефону 226-13-35.

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны?

По месту учебы ребенка берем форму заявления и заполняем ее по образцу. Указываем контактный телефон одного из родителей, прикладываем копию паспорта и свидетельства о рождении сына/дочки.

ИСТОЧНИК KP.RU