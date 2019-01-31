2019-01-31T06:09:04+03:00
Общество

Запись в детские лагеря начнется в Красноярске со 2 февраля

Сколько будет стоить путевка?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Запись в детские лагеря начнется в Красноярске со 2 февраля.Запись в детские лагеря начнется в Красноярске со 2 февраля.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Со 2 февраля во всех школах Красноярска начнется запись в загородные лагеря. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования, документы будут принимать до 15 апреля.

Получить путевку могут ребята от 7 до 18 лет. Но только один раз в год – поехать в лагерь сразу на несколько сезонов ребенок не сможет. Кстати, всего будет 3-4 смены. Открытие первой намечено на начало июня. Стоимость путевки - 18 771 рубль. Однако родители вносят только 30%, то есть 5631,3 рубля.

- Этим летом по линии системы образования отдохнут более 20 тысяч школьников, - рассказывает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова. - 5 тысяч отправятся в загородные лагеря, почти 12,5 тысяч будут заниматься на пришкольных площадках, примерно 500 ребят поедут в профильные лагеря экологической направленности. Еще для 2 тысяч устроят мероприятия в центрах дополнительного образования.

Кстати, с 1 апреля можно определить ребенка в пришкольный лагерь. Причем бесплатно. Они будут работать весь июнь. Для ребят организуют двухразовое питание. Родителям нужно будет оплатить только часть стоимости горячих завтраков и обедов.

Все подробности можно уточнить по телефону 226-13-35.

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны?

По месту учебы ребенка берем форму заявления и заполняем ее по образцу. Указываем контактный телефон одного из родителей, прикладываем копию паспорта и свидетельства о рождении сына/дочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Экология, детсады и аквапарк»: приоритеты на 2019 год озвучил мэр Красноярска
Один из школы возвращался в первый раз. Мальчик шагнул под колеса троллейбуса
Красноярск попал в топ-5 самых шумных городов России
Врезавшееся в палец кольцо помогли снять спасатели
Цвет настроения – зеленый. На Калинина подсветили мачту ЛЭП
В Красноярске управляющие компании оштрафовали за нечищеные дворы
В Красноярске на Октябрьском мосту установят дорожные разделители с алмазной пленкой
В Красноярске под капитальный ремонт инженерных систем попадают 172 дома
В Минусинске председатель Горсовета вовсю нарушал закон
Красноярцам рассказали о размерах пособий с 1 февраля
Суд по хищению миллионов со строительства космодрома «Восточный» пройдет в Красноярске
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
В Красноярске за взятку в 400 тысяч арестован глава архивного агентства
В Железногорске пропали подростки: один с татуировкой «Протест» на лбу, другой – без уха
Жителям Красноярска объяснили: за подсветку домов платить дополнительно не придется
В Красноярске назвали улицы с самым большим количеством продаваемых квартир