СЕГОДНЯ 05:39 2019-01-31T05:39:32+03:00

Один из школы возвращался в первый раз. Мальчик шагнул под колеса троллейбуса. Фото, видео: ИА "Хакасия".

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Третьеклассник попал под колеса троллейбуса в Абакане (Хакасия). Об этом сообщили сразу несколько местных новостных порталов.

Авария произошла накануне вечером, 30 января, на перекрестке улиц Щетинкина и Чертыгашева. Мальчик стоял на краю тротуара, ждал разрешающего сигнала, чтобы перейти дорогу.

Судя по кадрам видео с камеры уличного наблюдения, троллейбус пересек стоп-линию на желтый. И тут ему навстречу шагнул ребенок… Удар был сильным.

Троллейбус сбил ребенка..

Прохожие сразу же вызвали «скорую», мальчика забрали в реанимацию. У него открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

- Сын давно просил разрешить ему добираться из школы домой одному, - пишет ИА «Хакасия» со ссылкой на мать ребенка. – Не хотел, чтобы его встречали. И тем вечером ему в первый раз это позволили.

ИСТОЧНИК KP.RU