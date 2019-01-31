Красноярск попал в топ-5 самых шумных городов России

СЕГОДНЯ 05:02 2019-01-31T05:02:02+03:00

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Красноярск назвали одним из самых шумных городов страны. Мы попали в топ-5, составленный Министерством природы РФ.

Ожидаемо: на первом и втором местах в нем расположились Москва и Санкт-Петербург. Дальше следуют Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону. То есть мы на четвертом месте. Главный источник шума – транспорт, подчеркивается в докладе Минприроды.

Из-за огромного количества машин, уровень шума доходит до ста децибел. И с каждым годом становится все выше. Между тем это может быть опасно. Шум оказывает серьезное влияние на нервную систему человека, способен проявиться в изменениях психической сферы или системы кровообращения, сообщает RT.

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Жизнь в больших городах имеет как плюсы, так и минусы. Ко вторым относится суета и высокий уровень шума. Человек из сельской местности, попадая в эти условия, чувствует себя некомфортно. Те, кто привык к городской жизни, не замечают этих процессов, однако это не значит, что «шумовое нашествие» на них не влияет. В больших городах уровень шума достигает ста децибел и ежегодно он вырастет примерно на 1 децибел. (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU