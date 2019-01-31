2019-01-31T04:21:06+03:00
Общество

Цвет настроения – зеленый. На Калинина подсветили мачту ЛЭП

Прямо на въезде в Красноярск
Ася ЖУКОВА
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Цвет настроения – зеленый. На Калинина подсветили мачту ЛЭП. Фото: Город Красноярск, соцсети.Цвет настроения – зеленый. На Калинина подсветили мачту ЛЭП. Фото: Город Красноярск, соцсети.
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В Красноярске подсветили еще одну мачту ЛЭП, она находится у транспортной развязки на Калинина – прямо на въезде в город.

Выглядит новая подсветка достаточно эффектно. В итоге в темное время суток опора переливается разными цветами: зеленым, голубым, оранжевым.

- Уже оценили? – пишут в соцсетях. – Новая подсветка встречает гостей на самом въезд, рядом с надписью «Красноярск». Смотрится неплохо, такая урбанистическая романтика.

Еще одну опору подсветили в Красноярске.

Правда, ряд пользователей высказали пожелания: может быть, стоит обратить больше внимания на освещение улиц?

Напомним, в середине декабря подсветка появилась у опоры на улице Годенко. Оборудовать иллюминацией технические и промышленные объекты предложил министр экологии России Дмитрий Кобылкин – во время совещания с первыми лицами региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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