Цвет настроения – зеленый. На Калинина подсветили мачту ЛЭП
В Красноярске подсветили еще одну мачту ЛЭП, она находится у транспортной развязки на Калинина – прямо на въезде в город.
Выглядит новая подсветка достаточно эффектно. В итоге в темное время суток опора переливается разными цветами: зеленым, голубым, оранжевым.
- Уже оценили? – пишут в соцсетях. – Новая подсветка встречает гостей на самом въезд, рядом с надписью «Красноярск». Смотрится неплохо, такая урбанистическая романтика.
Еще одну опору подсветили в Красноярске.
Правда, ряд пользователей высказали пожелания: может быть, стоит обратить больше внимания на освещение улиц?
Напомним, в середине декабря подсветка появилась у опоры на улице Годенко. Оборудовать иллюминацией технические и промышленные объекты предложил министр экологии России Дмитрий Кобылкин – во время совещания с первыми лицами региона.
ИСТОЧНИК KP.RU