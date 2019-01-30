В Красноярске на Октябрьском мосту установят дорожные разделители с алмазной пленкой

СЕГОДНЯ 16:42 2019-01-30T16:42:59+03:00

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В Красноярске на Октябрьском мосту заменят дорожные разделители и планируют потратить на это 30 миллионов рублей, пишут «Городские новости» со ссылкой на информацию, которая размещена на официальном сайте госзакупок. Указанная сумма – это начальная стоимость контракта, ожидается, что в процессе торгов она может быть уменьшена. Деньги выделяет городской бюджет. И это не связано с Универсиадой, поскольку завершить все работы по замене ограждений подрядчик должен будет до 30 июня.

В контракте выставлены следующие требования: ограждения (балки) должны быть изготовлены из стального гнутого профиля и покрыты плёнкой алмазного типа B. Световозвращатели нужно установить по всей длине ограждения с интервалом в 4 метра. Корпус световозвращателя должен быть выполнен из черных металлов и иметь защиту от коррозии. Остается добавить, что аукцион назначен на 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU