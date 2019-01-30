В Красноярске под капитальный ремонт инженерных систем попадают 172 дома

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-30T16:13:00+03:00

Это в два раза больше, чем за три предыдущих года

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В Красноярске в этом году под капитальный ремонт систем водоснабжения и отопления попали 172 многоквартирных дома. Планы большие, если учесть, что за три года – с 2016 по 2018-й был отремонтирован только 91 объект.

Ремонт инженерных систем внутри дома – лишь одно из направлений капитального ремонта, пояснили в администрации города. Одна из задач такого ремонта – обеспечить энергосбережение. После него жители домов значительно экономнее расходуют ресурсы. А значит, оплата водоснабжения, водоотведения и отопления для них идет с экономией.

В ходе ремонты обязательно меняются и ремонтируются тепловые пункты, стояки, магистральные трубопроводы в подвалах и на чердаках. Проекты предусматривают даже полную перестройку элеваторных узлов. Старые и изношенные меняют на автоматизированные. Они позволяют регулировать расход воды, смягчать перепады давления в трубах, обеспечивать автоматическую регулировку работы насосов, изменять работу систем в зависимости от погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU