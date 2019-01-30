2019-01-30T17:11:54+03:00
Происшествия

В Минусинске председатель Горсовета вовсю нарушал закон

Его подозревают в предпринимательской деятельности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске председатель Госсовета вовсю нарушал законВ Минусинске председатель Госсовета вовсю нарушал законФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске председатель городского Совета подозревается в нарушении закона, а именно в незаконной предпринимательской деятельности. Поскольку он является представителем органа местного самоуправления, то имеет обладает полномочиями издавать распорядительные акты, действующие на территории Минусинска.

По регламенту о государственной службе ему запрещено заниматься бизнесом. Однако у подозреваемого есть строительная фирма. Следствие уже установило, что в период с 3 августа 2017 года по 23 июля 2018 года он принимал самое активное участие в руководстве этой фирмой. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

И не просто руководил, а создавал условия для получения самых выгодных подрядов на капитальный ремонт жилых домов, причем не только на территории Минусинска. С легкой руки подозреваемого его коммерческая организация всегда вовремя получала деньги из бюджета. Уголовно дело на него было возбуждено в декабре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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