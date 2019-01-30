СЕГОДНЯ 15:27 2019-01-30T15:27:20+03:00

Красноярцам рассказали о размерах пособий с 1 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году их вновь проиндексировали

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Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова рассказала, Как изменятся федеральные и краевые пособия в этом году. Федеральные пособия проиндексированы на 4,3 % и будут выплачиваться по-новому уже с 1 февраля:

- единовременное пособие при рождении ребенка составит 17 479 рублей (16 759 рублей в 2018 году);

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет неработающим матерям от органов социальной защиты населения – 3 277 рублей (3 142 рубля);

- ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми – 6 554 рубля (6 284 рубля);

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 27 680 рублей (26 539 рублей);

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 11 863 рубля (11 374 рубля).

Внимание: эти пособия а крае выплачиваются с учетом районного коэффициента в зависимости от территории проживания семьи.

Также с 1 января на 3,9 % были проиндексированы пособия и выплаты, которые выделяются из краевого бюджета. Всего на различные федеральные и краевые меры социальной поддержки населения в бюджете края на 2019 год предусмотрено 17,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU