СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-30T14:48:45+03:00

Суд по хищению миллионов со строительства космодрома «Восточный» пройдет в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

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Дело по хищению 21 миллиона со строительства космодрома «Восточный» передали на рассмотрение в красноярский суд. На скамью подсудимых сядут четверо обвиняемых: экс замначальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев, инженер подразделения по строительству космодрома «Восточный» Элиза Кучина, глава проектов Наталья Буланцева и директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков. Об этом сообщают Новости ТВК со ссылкой на следственный комитет России. Их обвиняют в хищении чужого имущества, совершенном организованной преступной группой

Следствие установило, что в период с марта по сентябрь 2015 года они составляли фиктивные документы о строительстве зданий и сооружений объекта. По таким же фиктивным документам закупали различные материалы. Итого успели обналичить 21 миллион рублей. А чтобы мотивировать других работников предприятия держать язык за зубами, выплатили им премии на 3,8 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия Минобороны РФ заявил гражданские иски о возмещении причиненного вреда в солидарном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU