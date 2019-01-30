Суд по хищению миллионов со строительства космодрома «Восточный» пройдет в Красноярске
Дело по хищению 21 миллиона со строительства космодрома «Восточный» передали на рассмотрение в красноярский суд. На скамью подсудимых сядут четверо обвиняемых: экс замначальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев, инженер подразделения по строительству космодрома «Восточный» Элиза Кучина, глава проектов Наталья Буланцева и директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков. Об этом сообщают Новости ТВК со ссылкой на следственный комитет России. Их обвиняют в хищении чужого имущества, совершенном организованной преступной группой
Следствие установило, что в период с марта по сентябрь 2015 года они составляли фиктивные документы о строительстве зданий и сооружений объекта. По таким же фиктивным документам закупали различные материалы. Итого успели обналичить 21 миллион рублей. А чтобы мотивировать других работников предприятия держать язык за зубами, выплатили им премии на 3,8 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия Минобороны РФ заявил гражданские иски о возмещении причиненного вреда в солидарном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU