ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-30T14:20:26+03:00

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30 января в Москве стартовала Зимняя школа банка ВТБ и НИУ Высшая школа экономики «Финтех. Время меняться». В ней принимают участие 144 финалиста олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Бизнес-информатика» из 34 регионов.

В течение трех дней участников Зимней школы ждет интенсивное погружение в цифровые технологии. Эксперты банка ВТБ обсудят с финалистами применение технологий VR и AR в финансовой сфере, блокчейн и Agile, а специалисты НИУ ВШЭ разберут практические кейсы цифровой трансформации бизнес-процессов, поговорят о цифровой трансформации менеджмента и машинном обучении. Участников также ожидают командные деловые игры и мастер-классы.

«ВТБ не первый год поддерживает олимпиаду и предлагает ее участникам познакомиться с лучшими практиками одного из ведущих банков страны. Семнадцать участников олимпиады «Я — профессионал» в 2018 году прошли стажировку в департаменте информационных технологий ВТБ, пятеро — сегодня работают в банке. Это хороший результат, и мы планируем его улучшить. Мы уверены, что идеи и талант молодых современных людей могут внести значительный вклад в процесс цифровой трансформации ВТБ, поэтому в этом году будем также рады пригласить новых победителей олимпиады к нам на стажировку», — сказала, приветствуя участников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU