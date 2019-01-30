СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-30T13:02:52+03:00

В Красноярске за взятку в 400 тысяч арестован глава архивного агентства. Фото: официальный сайт архива Красноярского края

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В Красноярске арестован руководитель краевого архивного агентства Александр Казицин. Чиновнику придется провести под стражей до 19 марта этого года. Его подозревают в получении взятки в особо крупной размере (пункт «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

По предварительной информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в краевом следственном комитете, в октябре 2016 года Казицин получил 400 тысяч рублей от некоего лица. Взамен он должен был положительно решить вопрос, связанный с выделением бюджетных денег на ремонт архива Кежемского района.

Кто был взяткодателем, не сообщается в интересах следствия. Но сумма отката в конкретно взятом случае очень уж велика, что наводит на определенные мысли. Какие – это и проверяют следователи.

Подозреваемому грозит солидный срок, он может провести в колонии до 7 лет. И должен будет выплатить государству штраф, превышающий размер взятки в десятки раз.

Добавим, что Казицин был назначен на должность в марте 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU