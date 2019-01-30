В Железногорске пропали подростки: один с татуировкой «Протест» на лбу, другой – без уха

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-30T12:00:43+03:00

Они ушли из детского дома еще 25 января

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В Железногорске пропали два подростка – Егор Пакулев и Анатолий Борисов. Об этом сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». 25 января они вышли из детского дома на улице Восточной и с тех пор их местонахождение неизвестно. Обратите внимание, что это не первый их уход. У ребят есть особые приметы, которые наверняка помогут их опознать.

Егор Пакулев, 14 лет (на вид 15). Рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые крашенные, по бокам коротко стриженые. Был одет в черную куртку, спортивные темно-синие штаны, темную спортивную кофту т черные кроссовки.

Особая примета: над правой бровью тату «Протест», на левой щеке тату в виде петли от виселицы.

Толя Борисов, 13 лет (на вид 14). Рост 140 – 145 см, среднего телосложения, волосы короткие темные. Был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, комуфляжные штаны, на нонах черные ботинки. С собой у него был телефон «Алькатель».

Особая примета: отсутствует левая ушная раковина.

Всех, кто знает местонахождение пропавших, просьба позвонить по телефонам:

- (391-97) 45-8-58 – полиция Железногорска;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

У ребят есть особые приметы. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU