2019-01-30T11:34:43+03:00
Общество

Жителям Красноярска объяснили: за подсветку домов платить дополнительно не придется

Все – в пределах норматива
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителям Красноярска объяснили: за подсветку домов платить дополнительно не придетсяЖителям Красноярска объяснили: за подсветку домов платить дополнительно не придетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация, что жильцам домов на проспекте Мира, на чьих фасадах появилась архитектурно-художественная подсветка, придется самим же за нее и платить. Разумеется, такая новость не могла не насторожить горожан: наверняка расходы на красоту немаленькие.

Однако сегодня в мэрии официально пояснили: затраты на подсветку фасадов на Мира, а это 18 зданий, никоим образом не отражаются на суммах оплаты за электроэнергию, которые жители видят в платежных документах.

- За электроэнергию, которая расходуется на общедомовые нужды, жители домов платят в пределах норматива. Расчеты показывают, что стоимость электроэнергии, которая затрачивается на работу внешнего освещения, никак не увеличивает сумму общедомовых расходов, даже с подсветкой эта сумма будет вписываться в норматив потребления, за который люди и так платят сейчас, - рассказала пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова.

Юридически элементы подсветки являются частью фасада дома, а значит общедомовым имуществом. Однако если оборудованию потребуется ремонт, то первые 5 лет эти работы будет вести компания, которая занималась установкой оборудования, а в дальнейшем – МП «КрасноярскГорсвет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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