В Красноярске назвали улицы с самым большим количеством продаваемых квартир

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-30T11:17:51+03:00

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Аналитики портала N1.RU назвали, на каких улицах Красноярска в 2018 году было выставлено на продажу наибольшее количество квартир. Возглавляет рейтинг проспект имени газеты «Красноярский рабочий». За год там было выставлено на продажу 2064 единиц жилья. Это может показаться немного странным: на проспекте давно уже нет новостроек. Однако нужно учитывать, что это одна из самых протяженных улиц города, к тому же очень шумная и красноярцы охотно перебираются из квартир с видом на сборище машин в более тихие микрорайоны.

На втором месте улица Норильская, здесь выставляли 1602 квартиры, в основном новостройки в высотках. Кстати, лидер по продажам среди отдельных домов находится тут же, на Норильской – дом № 42. В нем были выставлены на продажу 233 квартиры.

И тройку лидеров замыкает улица Карамзина (жилой комплекс «Белые росы»), здесь продавались 1466 квартиры в новостройках.

ИСТОЧНИК KP.RU