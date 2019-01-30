СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-30T10:55:40+03:00

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В аэропорту Красноярска вводится новый режим парковки. В чем суть перемен и чем они вызваны, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе аэропорта.

Изменения связаны с предстоящей Универсиадой. В период ее проведения требования к транспортной и авиационной безопасности будут беспрецедентными.

«Красноярск» будет принимать большое количество спортивных и туристических групп, различных делегаций. Поэтому доступ в зону платной парковки Р1 со 2 по 12 марта ограничат. Зона высадки и посадки возле терминала будет доступна только для общественного транспорта и транспорта, обслуживающего организованные группы спортсменов и гостей мероприятия. По окончании Универсиады парковка P1 снова станет доступна для любых видов транспорта.

Добавим, что зона посадки и высадки пассажиров Р1 находится возле нового пассажирского терминала, парковка до 15 минут – бесплатно, час парковки, начиная с 16 минуты – 1000 рублей. Каждый последующий полный и неполный час парковки еще 1000 рублей. Остальные зоны парковки работают без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU