В Красноярске «День снега на лыжах» переносится из-за морозов

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-30T10:38:07+03:00

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Крещенские морозы, с приличным опозданием, но все-таки придут в Красноярск. По данным Гидрометцентра России, в пятницу днем уже будет −28 градусов, ночью ожидается до −33, -36. По прогнозам, мороз продержится до следующей среды. В связи с этим, заявленный на 2 февраля спортивный праздник на стадионе «Ветлужанка», переносится.

Организаторы обещают назвать новую дату позже, когда холода отступят. «Комсомолка» будет держать вас в курсе.

ИСТОЧНИК KP.RU