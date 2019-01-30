В Красноярске «День снега на лыжах» переносится из-за морозов
Праздник для горожан состоится, когда потеплеет
Фото пресс-службы РУСАЛа
Изменить размер текста:
Крещенские морозы, с приличным опозданием, но все-таки придут в Красноярск. По данным Гидрометцентра России, в пятницу днем уже будет −28 градусов, ночью ожидается до −33, -36. По прогнозам, мороз продержится до следующей среды. В связи с этим, заявленный на 2 февраля спортивный праздник на стадионе «Ветлужанка», переносится.
Организаторы обещают назвать новую дату позже, когда холода отступят. «Комсомолка» будет держать вас в курсе.
ИСТОЧНИК KP.RU