Бывшую красноярскую журналистку позвали Общероссийский народный фронт

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-30T10:12:09+03:00

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Бывшую красноярскую журналистку, ведущую и главного редактора красноярской телекомпании «Прима» Анастасию Солопеко пригласили работать в Общероссийский народный фронт. И с 21 января она уже занимает должность советника главы ОНФ. На новом месте она курирует профильные вопросы, связанные с информационной политикой. Три года назад Анастасия переехала в Краснодарский край по семейным обстоятельствам.

Переход Солопеко в ОНФ можно назвать не случайным. В декабре другой красноярец – Михаил Развозжаев – покинул пост временного главы Хакасии и был назначен руководителем организации. Как известно, новый начальник всегда подбирает себе штат из доверенных и проверенных. В их число попали не только телеведущая, но и несколько других знакомых Развозжаева из Красноярского края, пишет издание «Коммерсантъ». Добавим, что с 2008 по 2014 годы он был в команде губернатора Александра Хлопонина, затем его преемника Льва Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU