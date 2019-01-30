2019-01-30T09:23:41+03:00
Общество

Квитанцию за вывоз мусора красноярцы будут получать от «Красноярскэнергосбыта»

И первая придет уже в феврале
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Квитанцию за вывоз мусора жители Красноярска будут получать от «Красноярскэнергосбыта»Квитанцию за вывоз мусора жители Красноярска будут получать от «Красноярскэнергосбыта»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Оплату услуги по вывозу мусора красноярцы будут оплачивать через «Красноярскэнергосбыт». И первую квитанцию они получат уже совсем скоро – в феврале. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании. Она заключили 11 договоров с региональными операторами по обращению с ТБО (кроме Мотыгинского, Северо-Енисейского и Богучанского районов). Здесь будут централизованно начислять оплату за услугу, печатать и рассылать квитанции, принимать платежи от населения и перечислять полученные средства на счета региональных операторов.

Квитанция за вывоз мусора будет размещена на одном листе с квитанцией на оплату электроэнергии и капремонтов. Каждому жилому помещению будет присвоен лицевой счет. Оплатить можно будет привычными способами – наличкой и безналом: через почту, терминал, через мобильный банк или непосредственно в кассах приема платежей «Красноярскэнергосбыта». Там же, на квитанции, будет указан номер регионального оператора, куда можно пожаловаться на несвоевременный вывоз отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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