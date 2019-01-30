В Назарово владельца опасного детского батута оштрафовали на 300 тысяч

СЕГОДНЯ 08:30 2019-01-30T08:30:31+03:00

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Ачинскую фирму «Рацион» оштрафовали на 300 тысяч – за опасный детский аттракцион. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, предприниматели установили в городе Назарово детский игровой развлекательный комплекс «Игротека».

У маленьких посетителей он пользовался спросом. Однако когда туда нагрянули специалисты с проверкой, они нашли там ряд нарушений. Во-первых, отсутствовали документы, которые бы свидетельствовали о безопасности игрового комплекса: где и кем он был изготовлен, его основные потребительские свойства, правила эффективного и безопасного использования, срок службы.

Кроме того, не оказалось документов на монтаж, отсутствует разрешение на эксплуатацию и так далее. Результаты проверки Роспотребнадзора были направлены в арбитражный суд, там предпринимателя и наказали на круглую сумму.

Стоит добавить, что подобные развлекательные центры для детей в последние годы находятся под пристальным вниманием у различных надзорных инстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU