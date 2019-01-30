2019-01-30T07:57:54+03:00
Происшествия

В Хакасии опасаются повышения уровня Енисея на 2 метра

Явление ежегодное, но недооценивать его не стоит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии опасаются повышения уровня Енисея на 2 метра. Фото: МЧС ХакасииВ Хакасии опасаются повышения уровня Енисея на 2 метра. Фото: МЧС Хакасии
Изменить размер текста:

На юге Хакасии опасаются повышения уровня Енисея на 1 – 2 метра, ориентировочно в районе села Подсинее. Это связано с прохождением кромки ледостава вверх по течению реки. Возможно подтопление насосных станций и дачных участков, расположенных по берегам реки. Такую информацию сообщили в региональном управлении МЧС.

На основании информации специалистов-гидрологов, спасатели направили оперативное предупреждение с рекомендациями главам сел, расположенных на берегах Енисея, руководителям профильных министерств и ведомств. Рекомендовано организовать контроль над уровнем рек и прохождением кромки ледостава. При необходимости – обеспечить эвакуацию местных жителей и приступить к ликвидации последствий зимнего наводнения.

Специалисты отмечают, что продвижение кромки ледостава – ежегодное природное явление в период установления ледового покрова на реках. Его активность зависит от температуры наружного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшую красноярскую журналистку позвали Общероссийский народный фронт
В Хакасии бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука
Квитанцию за вывоз мусора красноярцы будут получать от «Красноярскэнергосбыта»
В Назарово владельца опасного детского батута оштрафовали на 300 тысяч
В Красноярске пожилую женщину сбили на переходе, затем переехали по ногам
В Красноярском крае работники социального центра кормили детей таблетками без ведома врачей
Проезд на автобусах в Красноярске может подорожать на месяц раньше планируемого
В Красноярске в сквере Космонавтов открывают проезд для автомобилей
Проблемы красноярских обманутых дольщиков решаются в Москве
Глава Красноярска Сергей Еремин встретился с генеральным консулом Германии
Задержали в магазинах: в Красноярске поймали двоих мужчин, находящихся в федеральном розыске
В отпуск с последующим увольнением: министра экологии Красноярского края освободили от должности
Некрасиво, неинформативно и вне закона: в Красноярске городовые обещают убрать световые бегущие строки с домов
Жителей Красноярска будут судить за убийство двоих людей из-за денег и квартиры
Католики снова просят вернуть им здание красноярского Органного зала
Мужчины, убиты выстрелами в голову 50 лет назад: на свалке в Канске нашли костные останки четверых человек