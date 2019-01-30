В Хакасии опасаются повышения уровня Енисея на 2 метра

СЕГОДНЯ 07:57 2019-01-30T07:57:54+03:00

Явление ежегодное, но недооценивать его не стоит

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На юге Хакасии опасаются повышения уровня Енисея на 1 – 2 метра, ориентировочно в районе села Подсинее. Это связано с прохождением кромки ледостава вверх по течению реки. Возможно подтопление насосных станций и дачных участков, расположенных по берегам реки. Такую информацию сообщили в региональном управлении МЧС.

На основании информации специалистов-гидрологов, спасатели направили оперативное предупреждение с рекомендациями главам сел, расположенных на берегах Енисея, руководителям профильных министерств и ведомств. Рекомендовано организовать контроль над уровнем рек и прохождением кромки ледостава. При необходимости – обеспечить эвакуацию местных жителей и приступить к ликвидации последствий зимнего наводнения.

Специалисты отмечают, что продвижение кромки ледостава – ежегодное природное явление в период установления ледового покрова на реках. Его активность зависит от температуры наружного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU