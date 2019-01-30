2019-01-30T08:02:07+03:00
Происшествия

В Красноярске пожилую женщину сбили на переходе, затем переехали по ногам

Предварительно известно, что она жива и госпитализирована [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пожилую женщину сбили на переходе, затем переехали по ногам. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске пожилую женщину сбили на переходе, затем переехали по ногам. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске пожилая женщина пострадала сразу от двух наездов. По словам очевидцев, которые разместили информацию в паблике «ЧП-Красноярск», все случилось накануне, 29 января, вечером. На улице Затонской, в районе дома № 32, пенсионерка переходила улицу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль «Хендай». Женщина пробила головой стекло автомобиля. Подняться она не смогла, поэтому очевидцы укрыли ее и вызвали «Скорую» и ГИБДД.

ДТП. Видео: ЧП .

Через несколько минут ноги лежащей женщины переехал другой автомобиль, ВАЗ. Водитель уверял, что не видел пострадавшую на темной дороге.

Степень вины обоих водителей и самой пострадавшей в этом двойном ДТП будет устанавливать дорожная полиция. В комментариях пользователи женщину не оправдывают, настаивают, что она должна была несколько раз убедиться, что водители ее видят и готовы пропустить. Тем более в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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