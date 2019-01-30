В Красноярском крае работники социального центра кормили детей таблетками без ведома врачей

СЕГОДНЯ 06:48 2019-01-30T06:48:33+03:00

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В Ужуре работники Центра социальной помощи семье и детям занимались самолечением – пичкали детей лекарствами без назначения врачей, на свой страх и риск. Об этом стало известно после прокурорской проверки.

Сотрудники надзорного ведомства проверили журналы учета пересдачи смен и обнаружили, что малолетние дети, которые помещены в Центр, длительное время болели. У них была большая температура и сильных кашель. Однако за медицинской помощью с детьми в районную больницу никто не обращался. Работники лечили ребятишек самостоятельно препаратами, которые покупали либо на свои деньги, либо на деньги родственников детей.

- При этом медицинский работник в учреждении отсутствует, поскольку должность не предусмотрена в штатном расписании. Обязанности медработника возложены на специалиста по социальной работе, ранее имевшей медицинское образование, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Руководителю Центра вынесли представление: устранить нарушение законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU