СЕГОДНЯ 06:31 2019-01-30T09:07:49+03:00

Проезд на автобусах в Красноярске может подорожать на месяц раньше планируемого Фото: Мария ЛЕНЦ

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Проезд в Красноярске может подорожать намного раньше, чем было объявлено – не в конце марта, а уже в феврале. Это стало известно накануне вечером, 29 января после экстренного совещания между краевым министерством транспорта и активом коммерческих перевозчиков.

Напомним, что предприниматели поставили ультиматум: отменить проезд по транспортным картам с 1 февраля, если минтранс не пойдет им на уступки и не введет новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте в течение нескольких дней. Им объяснили, что для согласования документа требуется время, однако перевозчики были непреклонны.

По словам министра транспорта края Константина Димитрова вопрос о тарифе будет вынесен на обсуждение в правительство через пару недель, в середине февраля. И если его примут, то за 26 рублей красноярцы начнут ездить уже с 22 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU