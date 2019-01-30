2019-01-30T05:57:15+03:00
Общество

В Красноярске в сквере Космонавтов открывают проезд для автомобилей

Его перекрывали из-за новогодней елки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в сквере Космонавтов открывают проезд для автомобилейВ Красноярске в сквере Космонавтов открывают проезд для автомобилейФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 30 января, в 23 часа откроется проезд для автомобилистов в сквере Космонавтов. Дорога здесь была временно перекрыта для движения транспорта в самом конце декабря, 26 числа. Это было связано с обеспечением безопасности при подготовке и проведении новогодних мероприятий.

Для движения транспорта были перекрыты участки:

- по улице Николаева на участке от Металлургов до Устиновича;

- по улице Терешковой на участке от Устиновича до дома № 8 по Терешковой.

Теперь праздники закончились, количество гуляющих стало меньше. А автомобилисты ждут – не дождутся, когда можно будет вновь напрямую проезжать по привычному маршруту.

Схема движения остается прежней, как и была до 26 декабря. В мэрии сообщили также, что ранее планировали ограничение движения до 15 марта, но передумали, так как ради обеспечения безопасности на ледовом городке пришлось изменить маршруты общественного транспорта, а это доставляет неудобство в режиме рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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