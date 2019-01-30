Проблемы красноярских обманутых дольщиков решаются в Москве

СЕГОДНЯ 05:31 2019-01-30T05:31:29+03:00

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Проблему красноярских обманутых дольщиков решаются в Москве. Накануне министр строительства края Сергей Козупица принял участие в совещании с заместителем главы Минстроя России Никитой Стасишиным и руководством федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В частности, говорили и о дольщиках «Реставрации». В конце прошлого года этот застройщик после почти двух десятков лет работы на региональном строительном рынке вдруг объявил о финансовых трудностях и о том, что не в состоянии достроить 10 многоквартирных домов.

В Минстрое подтвердили, что вопрос финансирования достройки наследия «Реставрации» на сегодняшний день решается на федеральном уровне. Минстрою края поручено восстановить проектную документацию по всем 10 домам для проведения детального инструментального обследования и уточненного расчета стоимости достройки каждого дома.

Добавим, что дольщики могут рассчитывать на меры социальной поддержки в виде компенсации найма жилых помещений на период достройки незавершённых объектов. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU