2019-01-30T05:31:29+03:00
Общество

Проблемы красноярских обманутых дольщиков решаются в Москве

Ситуацию с «Реставрацией» под контроль взял Минстрой России
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Проблемы красноярских обманутых дольщиков решаются в МосквеПроблемы красноярских обманутых дольщиков решаются в МосквеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Проблему красноярских обманутых дольщиков решаются в Москве. Накануне министр строительства края Сергей Козупица принял участие в совещании с заместителем главы Минстроя России Никитой Стасишиным и руководством федерального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В частности, говорили и о дольщиках «Реставрации». В конце прошлого года этот застройщик после почти двух десятков лет работы на региональном строительном рынке вдруг объявил о финансовых трудностях и о том, что не в состоянии достроить 10 многоквартирных домов.

В Минстрое подтвердили, что вопрос финансирования достройки наследия «Реставрации» на сегодняшний день решается на федеральном уровне. Минстрою края поручено восстановить проектную документацию по всем 10 домам для проведения детального инструментального обследования и уточненного расчета стоимости достройки каждого дома.

Добавим, что дольщики могут рассчитывать на меры социальной поддержки в виде компенсации найма жилых помещений на период достройки незавершённых объектов. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшую красноярскую журналистку позвали Общероссийский народный фронт
В Хакасии бабушка и дед сожгли в печке годовалого внука
Квитанцию за вывоз мусора красноярцы будут получать от «Красноярскэнергосбыта»
В Назарово владельца опасного детского батута оштрафовали на 300 тысяч
В Хакасии опасаются повышения уровня Енисея на 2 метра
В Красноярске пожилую женщину сбили на переходе, затем переехали по ногам
В Красноярском крае работники социального центра кормили детей таблетками без ведома врачей
Проезд на автобусах в Красноярске может подорожать на месяц раньше планируемого
В Красноярске в сквере Космонавтов открывают проезд для автомобилей
Глава Красноярска Сергей Еремин встретился с генеральным консулом Германии
Задержали в магазинах: в Красноярске поймали двоих мужчин, находящихся в федеральном розыске
В отпуск с последующим увольнением: министра экологии Красноярского края освободили от должности
Некрасиво, неинформативно и вне закона: в Красноярске городовые обещают убрать световые бегущие строки с домов
Жителей Красноярска будут судить за убийство двоих людей из-за денег и квартиры
Католики снова просят вернуть им здание красноярского Органного зала
Мужчины, убиты выстрелами в голову 50 лет назад: на свалке в Канске нашли костные останки четверых человек