2019-01-30T05:04:26+03:00
Общество

Глава Красноярска Сергей Еремин встретился с генеральным консулом Германии

Говорили об Универсиаде и не только
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Красноярска Сергей Еремин встретился с генеральным консулом Германии. Фото пресс-службы администрации КрасноярскаГлава Красноярска Сергей Еремин встретился с генеральным консулом Германии. Фото пресс-службы администрации Красноярска
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Глава Красноярска Сергей Еремин встретился с генеральным консулом Германии в Новосибирске Петером Бломайером. Это была рабочая встреча. Гость приехал в Красноярск впервые и интерес к нашему городу у него был вызван несколькими причинами. В первую очередь, это предстоящая Универсиада.

- Все, что я уже успел посмотреть, мне очень понравилось, но особенно Енисей, набережная, проспект Мира и здание филармонии, похожее на рояль. Важно, что Красноярск экономически развит и многое может предложить жителям и туристам. Уверен, универсиада пройдет с успехом. Я тоже собираюсь приехать на ваш спортивный праздник, - сказал он.

Красноярск и Германия сотрудничают по нескольким направлениям. Связи налажены в культурной, образовательной и научной сферах. В ходе встречи гость пообещал, что на очередной КЭФ, он пройдет в марте, в Красноярск обязательно приедет представитель консульства по экономическим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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