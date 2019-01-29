СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-29T16:06:14+03:00

Одного из мужчин задержали на правобережье, в Кировском районе. Произошло все в супермаркете. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Задержали в магазинах: в Красноярске поймали двоих мужчин, находящихся в федеральном розыске. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления росгвардии.

Одного из мужчин задержали на правобережье, в Кировском районе. Произошло все в супермаркете. Сотрудники росгвадрии вошли туда и заметили, что один из покупателей повел себя странно – все время оторачивался и пытался спрятаться.

Подозрительного покупателя решили остановить и проверить, и выяснилось: он находится в федеральном розыске по подозрению в краже.

- Аналогичная ситуация произошла чуть позже на проспекте Красноярский Рабочий. Гражданин подозревался в совершении хищения из магазина. Однако после проверки оказалось, что он находится в федеральном розыске ОМВД по Туруханскому району. Гражданин подозревается в нарушении правил дорожного движения с последствиями, - говорят в управлении росгвардии по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU