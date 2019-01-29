2019-01-29T15:34:09+03:00
Общество

В отпуск с последующим увольнением: министра экологии Красноярского края освободили от должности

Распоряжение подписал глава региона Александр Усс
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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О том, кто будет руководитель региональным министерством экологии, пока не сообщают.О том, кто будет руководитель региональным министерством экологии, пока не сообщают.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В отпуск с последующим увольнением: министра экологии Красноярского края освободили от должности. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, на днях соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Усс.

Официально в отпуск Владимир Часовитин ушел 18 января, закончится отпуск чиновника 9 марта, после чего он будет уволен по собственному желанию.

Напомним, Владимир Часовитин много лет работал в органах прокуратуры и в 2011-м уже вышел на пенсию по выслуге лет. После этого он начал карьеру чиновника – работал в городской, краевой администрации.

На должность главы регионального министерства экологии и рационального природопользования Часовитина назначили в 2017 году. Кто будет руководить ведомством теперь, пока не сообщают. Вероятнее всего, пока назначат исполняющим обязанности кого-то из заместителей министра. Также не сообщают о том, куда переходит на работу Владимир Часовитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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