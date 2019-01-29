СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-29T14:44:47+03:00

Служба городовых признала такую рекламу некрасивой, неинформативной и незаконной и постановила: убрать табло с бегущими строками с домов города. Фото: инстаграм службы городовых

Говорят, что в краевом центре такой рекламы достаточно много

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Некрасиво, неинформативно и вне закона: в Красноярске городовые обещают убрать световые бегущие строки с домов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно сегодня, 29 января.

Служба городовых Красноярска выложила в своем Инстаграме отчет об очередном рейде. На этот раз под причел внимания городовых попала рекламные световые табло с бегущей строкой. Как выяснилось, таких рекламных конструкций в Красноярске достаточно много.

«В архитектурно-художественном регламенте читаем: «В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города не допускается: ... размещение рекламных (информационных) конструкций на фасадах многоквартирных жилых домов с использованием светодинамических (мигающих, мерцающих, сменяющихся) элементов...», - пишут городовые.

В связи с этим служба признала такую рекламу некрасивой, неинформативной и незаконной и постановила: убрать табло с бегущими строками с домов города.

ИСТОЧНИК KP.RU