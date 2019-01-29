2019-01-29T14:01:29+03:00
Происшествия

Жителей Красноярска будут судить за убийство двоих людей из-за денег и квартиры

По версии следователей, эти двое мужчин совершили одно преступление в 2008-м, второе – в 2015 году
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Следствие по делу сотрудники СК закончили, материалы передали в суд. Обоим обвиняемым грозят серьезные тюремные сроки.Следствие по делу сотрудники СК закончили, материалы передали в суд. Обоим обвиняемым грозят серьезные тюремные сроки.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителей Красноярска будут судить за убийство двоих людей из-за денег и квартиры. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

На мужчин, подозреваемых в убийстве жителя Красноярска в 2008-м году и женщины в 2015-м, завели уголовные дела по нескольким статьям – это убийство по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, организация убийства двоих людей из корыстных побуждений, разбой, группой лиц по предварительному сговору, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере….

По версии следователей, на первое преступление они пошли в ноябре 2008 года. Мужчины узнали: их знакомый продал квартиру, и у него есть крупная сумма денег. Тогда они решили убить 27-летнгеожителя Красноярска. Вывезли его в Березовский район, и во время распития спиртного подсыпали в стакан с соком таблетки. Выпив их, мужчина умер. Тогда выйти на след убийц не удалось.

В 2015 году они решили убить общую знакомую – 38-летнюю женщину. Они знали, что та живет одна в собственной квартире. И решили: знакомую убить, квартиру продать. Девушку они ввезли в Песчанку, где также подсыпали ей таблетки в стакан. Когда та уснула, убили ее. Квартиру потом попытались безуспешно продать. Тогда-то на одного из подозреваемых и вышли полицейские.

Следствие по делу сотрудники СК закончили, материалы передали в суд. Обоим обвиняемым грозят серьезные тюремные сроки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Католики снова просят вернуть им здание красноярского Органного зала
Мужчины, убиты выстрелами в голову 50 лет назад: на свалке в Канске нашли костные останки четверых человек
ВТБ и компания Связной - Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
Отвез в больницу и уехал: в Красноярске инспекторы ищут водителя, сбившего пенсионерку на переходе
В Абакане будут судить врача за неправильный диагноз, повлекший смерть шестилетней пациентки
Под Красноярском полицейские искали рыбаков, выходящих на тонкий лед
Пришел в суд с приятелем, а сел сам: жителя Красноярска отправили под арест за маты
Только «наличка»: красноярские перевозчики рассказали, когда перестанут рассчитывать по картам
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
В Красноярском крае открыли еще одну переправу
Создает угрозу: в центре Красноярска дорожный знак повис над пешеходным переходом
Двоим жителям Красноярска за незаконную продажу патронов и пороха грозит до пяти лет колонии
Для строительства поликлиники на Пашенном в Красноярске начали изымать участки
Поправилась и не боится людей: спасенную на Диксоне медведицу готовят к «переезду» в новый вольер
В горсовете отложили пока вопрос о повышении зарплаты мэру Красноярска
Пятерых жителей Железногорска, 14 дней мучавших и убивших предпринимателя, будут судить
Горящую на трассе под Красноярском иномарку тушили снегом
Светильники на проспекте Котельникова соответствуют ГОСТу
В Красноярске будут судить экс-замначальника управления безопасности ГУФСИН, избившего 6 заключенных
Антитеррористическая комиссия прокоментировала сообщения о минировании в Красноярске
Самого ответственного снеговика в мире нарисовала 7-летняя девочка из Красноярска
В Красноярске женщина с сыном погибли в пожаре из-за неисправного телевизора