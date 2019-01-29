СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-29T14:01:29+03:00

По версии следователей, эти двое мужчин совершили одно преступление в 2008-м, второе – в 2015 году

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Жителей Красноярска будут судить за убийство двоих людей из-за денег и квартиры. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

На мужчин, подозреваемых в убийстве жителя Красноярска в 2008-м году и женщины в 2015-м, завели уголовные дела по нескольким статьям – это убийство по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, организация убийства двоих людей из корыстных побуждений, разбой, группой лиц по предварительному сговору, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере….

По версии следователей, на первое преступление они пошли в ноябре 2008 года. Мужчины узнали: их знакомый продал квартиру, и у него есть крупная сумма денег. Тогда они решили убить 27-летнгеожителя Красноярска. Вывезли его в Березовский район, и во время распития спиртного подсыпали в стакан с соком таблетки. Выпив их, мужчина умер. Тогда выйти на след убийц не удалось.

В 2015 году они решили убить общую знакомую – 38-летнюю женщину. Они знали, что та живет одна в собственной квартире. И решили: знакомую убить, квартиру продать. Девушку они ввезли в Песчанку, где также подсыпали ей таблетки в стакан. Когда та уснула, убили ее. Квартиру потом попытались безуспешно продать. Тогда-то на одного из подозреваемых и вышли полицейские.

Следствие по делу сотрудники СК закончили, материалы передали в суд. Обоим обвиняемым грозят серьезные тюремные сроки.