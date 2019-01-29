2019-01-29T12:55:00+03:00
Общество

Католики снова просят вернуть им здание красноярского Органного зала

Апелляционную жалобу рассмотрят в феврале
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Теперь католики подали иск в суд высшей инстанции, которому предстоит рассмотреть этот вопрос в феврале.Теперь католики подали иск в суд высшей инстанции, которому предстоит рассмотреть этот вопрос в феврале.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Католики снова просят вернуть им здание красноярского Органного зала. Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, разговоры о том, чтобы отдать здание приходу Преображения Господня Римско-католической Церкви, велись давно.

Но официальные притязания на костел католическое сообщество города высказало в прошлом году. Представители сообщества подали иск в суд с требованием передать им здание органного зала. Тем временем, это здание много лет является учреждением культуры, и официальным собственником его числится агентство госуимущества региона. Суд иск отклонил.

Теперь католики подали иск в суд высшей инстанции, которому предстоит рассмотреть этот вопрос в феврале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске суд запретил отдавать католикам Органный зал

Здание останется в собственности края (Подробнее)

Органный зал в Красноярске решено не отдавать католикам

Он останется в собственности края (Подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Красноярска будут судить за убийство двоих людей из-за денег и квартиры
Мужчины, убиты выстрелами в голову 50 лет назад: на свалке в Канске нашли костные останки четверых человек
ВТБ и компания Связной - Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
Отвез в больницу и уехал: в Красноярске инспекторы ищут водителя, сбившего пенсионерку на переходе
В Абакане будут судить врача за неправильный диагноз, повлекший смерть шестилетней пациентки
Под Красноярском полицейские искали рыбаков, выходящих на тонкий лед
Пришел в суд с приятелем, а сел сам: жителя Красноярска отправили под арест за маты
Только «наличка»: красноярские перевозчики рассказали, когда перестанут рассчитывать по картам
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
В Красноярском крае открыли еще одну переправу
Создает угрозу: в центре Красноярска дорожный знак повис над пешеходным переходом
Двоим жителям Красноярска за незаконную продажу патронов и пороха грозит до пяти лет колонии
Для строительства поликлиники на Пашенном в Красноярске начали изымать участки
Поправилась и не боится людей: спасенную на Диксоне медведицу готовят к «переезду» в новый вольер
В горсовете отложили пока вопрос о повышении зарплаты мэру Красноярска
Пятерых жителей Железногорска, 14 дней мучавших и убивших предпринимателя, будут судить
Горящую на трассе под Красноярском иномарку тушили снегом
Светильники на проспекте Котельникова соответствуют ГОСТу
В Красноярске будут судить экс-замначальника управления безопасности ГУФСИН, избившего 6 заключенных
Антитеррористическая комиссия прокоментировала сообщения о минировании в Красноярске
Самого ответственного снеговика в мире нарисовала 7-летняя девочка из Красноярска
В Красноярске женщина с сыном погибли в пожаре из-за неисправного телевизора