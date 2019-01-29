Католики снова просят вернуть им здание красноярского Органного зала
Католики снова просят вернуть им здание красноярского Органного зала. Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, разговоры о том, чтобы отдать здание приходу Преображения Господня Римско-католической Церкви, велись давно.
Но официальные притязания на костел католическое сообщество города высказало в прошлом году. Представители сообщества подали иск в суд с требованием передать им здание органного зала. Тем временем, это здание много лет является учреждением культуры, и официальным собственником его числится агентство госуимущества региона. Суд иск отклонил.
Теперь католики подали иск в суд высшей инстанции, которому предстоит рассмотреть этот вопрос в феврале.
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