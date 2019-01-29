СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-29T12:22:38+03:00

По одной из версий следствия, костные останки могут принадлежать лицам, приговоренным к высшей мере наказания и расстрелянным на территории города Канска в период с 1930 по 1970 годы Фото: Мария ЛЕНЦ

Криминалисты восстановили прижизненный вид одного из погибших - его родных разыскивают

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Мужчины, убиты выстрелами в голову 50 лет назад: на свалке в Канске нашли костные останки четверых человек. Это то, что уже удалось установить следователям – сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета.

Как говорят в ведомстве, останки нашли на свалке еще в конце августа. Криминалисты провели экспертизу и установили: кости пролежали в земле около 50 лет, у всех четверых имеются прижизненные пулевые ранения в голову.

- По одной из версий следствия, костные останки могут принадлежать лицам, приговоренным к высшей мере наказания и расстрелянным на территории города Канска в период с 1930 по 1970 годы в соответствии с действующими в указанный период времени нормативно-правовым актами, - комментируют следственном комитете.

Криминалисты с помощью компьютерной графики установили прижизненный облик одного из погибших, и теперь просят жителей Канска (а, возможно, и всего Красноярского края) опознать мужчину.

Если вы узнали этого человека, вам нужно прийти в следственный отдел по Канскому району: Канск, Коростелева, 36, 4 этаж. Фото: ГСУ СК по краю

Тем временем, следователи завели уголовное дело по статье «убийство».

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если вы узнали человека на фото:

- в следственный отдел по Канскому району: Канск, Коростелева, 36, 4 этаж.