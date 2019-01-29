2019-01-29T12:06:14+03:00
Экономика

ВТБ и компания Связной - Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Во всех магазинах Евросети на территории России клиентам стала доступна услуга по пополнению иностранных банковских карт наличными с эквайрингом ВТБ. Проект реализован совместно с «МОБИ.Деньги» при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Новый сервис позволяет быстро и просто пополнять карты международных платежных систем VISA и MasterCard, эмитированных иностранными банками-нерезидентами в 20 странах СНГ и Европы*.

Услугой могут воспользоваться граждане России, а также иностранцы, находящиеся на территории РФ. Перевод осуществляется по номеру банковской карты и ФИО получателя. Оформление занимает от двух до пяти минут, при первом обращении клиенту потребуется пройти процедуру идентификации.

Максимальная сумма перевода за одну операцию составляет 60 тысяч рублей, минимальная — 100 рублей. Срок зачисления денежных средств зависит от банка, выпустившего карту получателя перевода, и может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Переводы осуществляются в российских рублях, конвертацию проводит банк-эмитент.

«ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и абсолютно безопасные сервисы для пользователей по переводам на карты физических лиц в странах СНГ и Европы, теперь и в ритейле — в магазинах Евросети», — отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

* Сервис доступен клиентам следующих стран СНГ и Европы: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония, Германия, Израиль, Италия, Румыния, Франция, Чехия.

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