2019-01-29T10:19:08+03:00
Происшествия

Отвез в больницу и уехал: в Красноярске инспекторы ищут водителя, сбившего пенсионерку на переходе

Женщина чуть-чуть не успела на «зеленый» [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Мужчина отвез пострадавшую в больницу и уехал, никаких данных о себе он не оставил. Полицейские просят помощи в поиске водителя.Мужчина отвез пострадавшую в больницу и уехал, никаких данных о себе он не оставил. Полицейские просят помощи в поиске водителя.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отвез в больницу и уехал: в Красноярске инспекторы ищут водителя, сбившего пенсионерку на переходе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.

ДТП Сурикова.

По данным инспекторов, авария произошла 22января на Сурикова. На кадрах с камеры уличного наблюдения видно: женщина в возрасте начала переходить через дорогу, когда таймер «зеленого» на светофоре почти истек. Все водители ее пропустили, а автомобилист, ехавший на большой скорости в крайнем левом ряду, остановиться не успел и сбил пенсионерку.

Мужчина отвез пострадавшую в больницу и уехал, никаких данных о себе он не оставил. Полицейские просят помощи в поиске водителя.

- Автоинспекторы напоминают, что если в результате ДТП есть пострадавшие, то необходимо сообщить о случившемся в дежурную часть ГИБДД. В противном случае, водителю грозит ответственность за оставление места происшествия, участником которого он является – лишение права управления транспортными средствами до полутора лет или административный арест до 15 суток, - говорят в пресс-службе полка ДПС города.

КОНКРЕТНО

Приметы водителя: мужчина на вид 30 лет, европейский тип лица, волосы темные, среднего телосложения.

Куда звонить, чтобы сообщить информацию о нем: 127, (391) 226-83-87, 8-923-299-04-26.

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