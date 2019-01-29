2019-01-29T08:57:32+03:00
Общество

В Абакане будут судить врача за неправильный диагноз, повлекший смерть шестилетней пациентки

Доктору грозит до трех лет колонии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На врача завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».На врача завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Абакане будут судить врача республиканской больницы за неправильный диагноз, повлекший смерть шестилетней пациентки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По данным следователей все случилось в марте прошлого года. Шестилетнюю девочку привезли в республиканскую больницу по направлению участкового педиатра. Дежурный врач пациенту приняла, поставила диагноз, назначила лечение. Но пациентке стало хуже.

- Обвиняемая, проигнорировав сообщения матери ребенка о появлении у девочки одышки, затруднении дыхания, не предприняла мер к устранению последствий проведенного лечения, что впоследствии привело к отеку легких, головного мозга, в результате чего девочка скончалась утром следующего дня, - комментируют в пресс-службе регионального СК.

На врача завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас материалы передали в суд. Если женщину признают виновной, ей грозит до трех лет колонии (максимальное наказание по статье).

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