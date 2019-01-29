В Абакане будут судить врача за неправильный диагноз, повлекший смерть шестилетней пациентки

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-29T08:57:32+03:00

На врача завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Абакане будут судить врача республиканской больницы за неправильный диагноз, повлекший смерть шестилетней пациентки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По данным следователей все случилось в марте прошлого года. Шестилетнюю девочку привезли в республиканскую больницу по направлению участкового педиатра. Дежурный врач пациенту приняла, поставила диагноз, назначила лечение. Но пациентке стало хуже.

- Обвиняемая, проигнорировав сообщения матери ребенка о появлении у девочки одышки, затруднении дыхания, не предприняла мер к устранению последствий проведенного лечения, что впоследствии привело к отеку легких, головного мозга, в результате чего девочка скончалась утром следующего дня, - комментируют в пресс-службе регионального СК.

На врача завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас материалы передали в суд. Если женщину признают виновной, ей грозит до трех лет колонии (максимальное наказание по статье).