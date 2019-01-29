СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-29T08:04:24+03:00

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Под Красноярском полицейские искали рыбаков, выходящих на тонкий лед. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве подвели итоги профилактического рейда «Тонкий лед», прошедшего на территории Красноярского водохранилища. Полицейские искали рыбаков, выходящих на лед там, где это делать нельзя.

- Несмотря на знаки, которые запрещают выход на лед, сотрудники полиции установили граждан, которые, пренебрегая правилами безопасности, рыбачили на водоеме. По результатам профилактического рейда полицейские собрали 7 материалов по факту выезда на лед вне ледовых переправ, которые переданы в Административную комиссию Дивногорска для составления протоколов и привлечения нарушителей к установленной законом ответственности. Кроме этого, сотрудники полиции провели более 35 профилактических бесед с гражданами о недопустимости нарушения правил охраны водных объектов. На текущий период провалов автомобилей под лед не зарегистрировано, - прокомментировали в полиции.