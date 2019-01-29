2019-01-29T07:30:33+03:00
Общество

Пришел в суд с приятелем, а сел сам: жителя Красноярска отправили под арест за маты

Мужчина проведет в камере для административно задержанных четыре дня
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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После рассмотрения этого административного дела мужчине назначили наказание – четверо суток ареста.После рассмотрения этого административного дела мужчине назначили наказание – четверо суток ареста.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пришел в суд с приятелем, а сел сам: жителя Красноярска отправили под арест за маты и развязное поведение в суде. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в управлении службы судебных приставов по региону.

По данным ведомства, житель краевого центра пришел в суд со своим приятелем, которого обвиняли в уголовном преступлении. Посетитель вел себя развязно, матерился. На замечания судебного пристава никак не отреагировал.

- В ходе судебного заседания продолжил вести себя вызывающе, что стало основанием для составления судебным приставом протокола об административном правонарушении по статье «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила», - комментируют в пресс-службе УФССП по краю.

После рассмотрения этого административного дела мужчине назначили наказание – четверо суток ареста.

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