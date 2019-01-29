СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-29T07:19:59+03:00

Представители перевозчиков говорят, последний день, когда можно будет проехать в городской маршрутке по карте – это 31 января. Фото: Мария ЛЕНЦ

Представители транспортных предприятий говорят, что с 1 февраля проехать в автобусе по карте уже не получится

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Только «наличка»: красноярские перевозчики рассказали, когда перестанут рассчитывать по картам. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, такое решение владельцы коммерческих транспортных предприятий краевого центра приняли накануне, 28 января.

Представители перевозчиков говорят, последний день, когда можно будет проехать в городской маршрутке по карте – это 31 января. 1 февраля рассчитаться по «безналу» уже будет нельзя.

Напомним, споры о тарифах на городские перевозки и скидкам по транспортным картам идут в краевом центре уже не один месяц. Перевозчики требуют поднять плату за проезд. Когда им в очередной раз в этом отказали, они заявили: отменим скидки по транспортным картам.

А теперь и вовсе собираются отменить безналичный расчет за проезд. Говорят, им не выгодна и такая схема. Дело в том, что виртуальные деньги, которые списываются с транспортных карт, поступают на счета предприятия с задержкой (во всяком случае, так утверждают перевозчики), и ждать им невыгодно.