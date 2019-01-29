Создает угрозу: в центре Красноярска дорожный знак повис над пешеходным переходом
Создает угрозу: в центре Красноярска дорожный знак повис над пешеходным переходом. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, опасную конструкцию на перекрестке Ленина-Декабристов в краевом центре заметил депутат городского совета Роман Рыбаков. Рыбаков сфотографировал повисший знак и выложил на своей странице в соцсети.
«Знак пешеходного перехода на перекрёстке улиц Ленина и Декабристов не выдержал порывов ветра (или вандалов). Знак опасно висит над тротуаром и создаёт угрозу для пешеходов.
Позвонил в 005, заявку приняли и пообещали передать в УДИБ. Посмотрим, за сколько исправят», - подписал фото Роман Рыбаков.
Кстати, в Красноярске который день сохраняется ветряная погода, и совсем не исключено, что знак снесло именно порывом ветра. В связи с чем хочется пожелать красноярцам быть осторожнее, смотреть по сторонам и держаться подальше от подобных конструкций.