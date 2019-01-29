2019-01-29T06:25:35+03:00
Общество

Создает угрозу: в центре Красноярска дорожный знак повис над пешеходным переходом

Конструкция не выдержала сильного порыва ветра или очередного нашествия вандалов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В Красноярске который день сохраняется ветряная погода, и совсем не исключено, что знак снесло именно порывом ветра. Фото: Роман РыбаковВ Красноярске который день сохраняется ветряная погода, и совсем не исключено, что знак снесло именно порывом ветра. Фото: Роман Рыбаков
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Создает угрозу: в центре Красноярска дорожный знак повис над пешеходным переходом. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, опасную конструкцию на перекрестке Ленина-Декабристов в краевом центре заметил депутат городского совета Роман Рыбаков. Рыбаков сфотографировал повисший знак и выложил на своей странице в соцсети.

«Знак пешеходного перехода на перекрёстке улиц Ленина и Декабристов не выдержал порывов ветра (или вандалов). Знак опасно висит над тротуаром и создаёт угрозу для пешеходов.

Позвонил в 005, заявку приняли и пообещали передать в УДИБ. Посмотрим, за сколько исправят», - подписал фото Роман Рыбаков.

Кстати, в Красноярске который день сохраняется ветряная погода, и совсем не исключено, что знак снесло именно порывом ветра. В связи с чем хочется пожелать красноярцам быть осторожнее, смотреть по сторонам и держаться подальше от подобных конструкций.

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