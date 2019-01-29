СЕГОДНЯ 05:52 2019-01-29T05:52:24+03:00

В обоих случаях следователи завели уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт боеприпасов и незаконный сбыт взрывчатых веществ». Фото: пресс-служба Сибирского линейного управления МВД.

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Двоим жителям Красноярска за незаконную продажу патронов и пороха грозит до пяти лет колонии. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД.

Одного жителя краевого центра, 47-летнего мужчину, задержали при попытке продать порох.

- Подозреваемый пояснил, что различные предметы для снаряжения охотничьих патронов и порох он решил продать за ненадобностью. По заключению эксперта изъятое вещество является бездымным порохом, - прокомментировали в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД.

А чуть позже оперативники задержали 25-летнего жителя Красноярска – молодой человек продал 185 патронов, которые раньше были собственностью его родственника.

В обоих случаях следователи завели уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт боеприпасов и незаконный сбыт взрывчатых веществ». Сейчас материалы передали в суд.