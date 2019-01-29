СЕГОДНЯ 05:27 2019-01-29T05:27:40+03:00

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Для строительства поликлиники на Пашенном в Красноярске начали изымать участки. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, приказ об изъятии участков подписали в министерстве строительства региона.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, на Пашенном, в районе улиц Судостроительная, Графитная и Складская, планируют построить взрослую поликлинику на 600 посещений. И сейчас уже начинают подготовку площадки для возведения медучреждения.

Чтобы построить поликлинику планируют снести несколько частных жилых домов, надворные постройки, бани, деревянные бараки – всего около 20 строений.

Первых пациентов новая поликлиника должна принять в 2022 году.

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Только для взрослых: в Красноярске изменили проект будущей поликлиники на Пашенном

Напомним, ранее на Пашенном, в районе улиц Судостроительная, Графитная и Складская планировали построить поликлинику, со взрослым и детским отделениями, на 550 посещений в смену, с молочной кухней и подстанцией «скорой» на пять машин.

Но позже проект изменили (Подробнее)