2019-01-28T15:26:20+03:00
Общество

В горсовете отложили пока вопрос о повышении зарплаты мэру Красноярска

На какой срок - неизвестно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В горсовете отложили пока вопрос о повышении зарплаты мэру КрасноярскаВ горсовете отложили пока вопрос о повышении зарплаты мэру Красноярска
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Депутаты горсовета отложили до лучших времен вопрос о повышении заработной платы мэру Красноярска. Об этом стало известно сегодня после заседания комитета по бюджету. Напомним, слухи о том, что Сергею Еремину на 20 процентов повысят зарплату появились на прошлой неделе. Сам Еремин ситуацию никак не комментировал, однако еще летом признался журналистам, что получает порядка 150 тысяч рублей. Однако повышения пока не предвидится.

Выяснилось, что увеличить заработок мэра планировалось за счет субсидии из бюджета края. И поскольку выплата не постоянная, то с 2020 повышение зарплаты легло бы бременем на бюджет города. Об этом ТВК рассказал член комитета по бюджету Вячеслав Дюков., который отметил, что для края в целом низкие зарплаты глав муниципалитетов - действительно большая проблема. И люди не хотят ехать в отдаленные села даже на хорошие должности, понимая, что получать будут сущие копейки.

- Повышение необходимо, но прежде чем принимать такое решение, нужно просчитать финансовые последствия, - сказал Дюков. - Пока мы не получим ответ от инициаторов этих изменений нам хотелось бы отложить этот вопрос.

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