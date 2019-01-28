Пятерых жителей Железногорска, 14 дней мучавших и убивших предпринимателя, будут судить

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-28T14:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против Пять жителей Железногорска две недели мучали, а затем убили местного 53-летнего предпринимателя. Причиной жестокой расправы стали деньги. По информации ГСУ СКР по Красноярскому краю, 34-летний знакомый мужчины прознал, что у него имеется 5 миллионов рублей. И вместе с дружками решился сначала выкрасть мужчину, а потом выбить у того деньги. Произошло все 10 апреля 2017 года. До 24 апреля мужчину жестоко истязали.

- Инициатор преступления разработал план похищения, который довел до своих соучастников и отвел каждому из них конкретную роль, - рассказали в пресс-службе краевого следкома. - Для совершения похищения злоумышленники приготовили наручники, резиновую палку, скотч и маски. Затем один из участников организованной группы под надуманным предлогом пригласил предпринимателя на встречу, где приятели избили его, поместили в багажник автомобиля и привезли в заброшенный погреб, в котором потерпевший удерживался до 24 апреля.

Все дни мужчину мучали, а когда уезжали, то оставляли его в наручника с заклеенным скотчем ртом и глазами. На требования отдать деньги предпринимательотвечал преступникам неизменным отказом. Тогда двое из них решили убить его. Вывезли на Енисей и задушили. Спрятав тело в 200-литровую бочку, выкинули в воду. Нашел его один из рыбаков только спустя несколько месяцев...

В данный момент дело вымогателей и убийц передано в суд. Вину признал лишь один из преступников.